Зеленський після доповіді Сирського: Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та відтиснути ворога на даному напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", – заявив Зеленський.

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За словами президента України, хоча цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, Сили оборони незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.

"Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", – додав Зеленський.