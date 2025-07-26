Зеленський після доповіді Сирського: Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини
Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та відтиснути ворога на даному напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", – заявив Зеленський.
За словами президента України, хоча цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, Сили оборони незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.
"Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", – додав Зеленський.
- 26 червня Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено, лінію бойового зіткнення – стабілізовано.
- 30 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони просунулися в районі Олексіївки Сумської області, відтіснивши окупантів далі від обласного центру.
- 24 липня президент Зеленський заявив, що на Сумському напрямку у захисників "набагато краща ситуація, ніж була".
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