У Сеулі вважають, що Росія готує новий наступ у серпні, а КНДР дасть війська
Північна Корея може направити додаткових військових Росії для участі у війні проти України в липні або серпні 2025 року. Про це заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон із посиланням на закритий брифінг розвідувального агентства, передає Reuters.
"Додаткове розгортання може бути здійснено вже в липні або серпні", – сказав він.
У національній розвідслужбі Південної Кореї вважають, що в зазначений період Москва може готуватися до масштабних наступів на фронті. За словами парламентарія, у своїх оцінках розвідка посилається на новий набір військ в армії КНДР, а також нещодавній візит високопоставленого представника служби безпеки Росії.
Імовірно, може йтися про візит секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу у середині червня в КНДР. На початку липня Пхеньян відвідував і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.
За словами Лі Сон Гвона, в обмін на постачання артилерійських боєприпасів і ракет Росії КНДР, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.
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