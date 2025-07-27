У Сеулі вважають, що Росія готує новий наступ у серпні, а КНДР дасть війська

Південнокорейська розвідка посилається на нещодавні візити представників РФ до Пхеньяну і новий набір в армію КНДР

Концерт у КНДР (Ілюстративне фото: EPA/KCNA)

Північна Корея може направити додаткових військових Росії для участі у війні проти України в липні або серпні 2025 року. Про це заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон із посиланням на закритий брифінг розвідувального агентства, передає Reuters.

"Додаткове розгортання може бути здійснено вже в липні або серпні", – сказав він.

У національній розвідслужбі Південної Кореї вважають, що в зазначений період Москва може готуватися до масштабних наступів на фронті. За словами парламентарія, у своїх оцінках розвідка посилається на новий набір військ в армії КНДР, а також нещодавній візит високопоставленого представника служби безпеки Росії.

Імовірно, може йтися про візит секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу у середині червня в КНДР. На початку липня Пхеньян відвідував і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

За словами Лі Сон Гвона, в обмін на постачання артилерійських боєприпасів і ракет Росії КНДР, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.