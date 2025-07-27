Українські військові вибили росіян та просунулися у Запорізькій області
У Запорізькій області Сили оборони вибили росіян з позицій та просунулися вперед. Про це повідомили у 210 окремому штурмовому полку.
Бійці першого штурмового батальйону провели сплановані штурмові дії та змогли зайняти позиції ворога, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи.
"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", – зазначили в полку.
Військові підкреслили, що території були звільнені без жодної втрати з боку українських воїнів та пообіцяли згодом надати відеопідтвердження.
- 26 липня президент повідомив, що Силам оборони вдалося зірвати російський план щодо Сумської області. Ворога відсунули.
- 27 липня повідомлялося, що Росія може готувати новий наступ на фронті у липні-серпні, а Північна Корея готова надати нові війська. Такі дані повідомила розвідка Південної Кореї.
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