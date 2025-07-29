У Кам'янському від російського ракетного удару по лікарні загинула 23-річна вагітна

Росія вбила ракетою вагітну та ще двох людей на Дніпропетровщині

Фото: ДСНС

У Кам’янському Дніпропетровської області, куди Росія вдарила ракетою у ніч проти 29 липня, відомо вже про трьох загиблих. Про це написав президент Володимир Зеленський.

Росіяни завдали ракетного удару по території міської лікарні о 02:00.

Зранку очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак писав про двох загиблих і п’ятьох постраждалих, серед яких вагітна.

Пізніше Зеленський повідомив уже про трьох загиблих – одна з них була вагітна. Її звали Діана, їй було 23 роки.

Загалом за одну минулу добу російська армія вбила в Україні 22 людини. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста й села.

Зеленський наголосив, що вчора, 28 липня, прозвучали дуже важливі слова президента США Дональда Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей.

"Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібний спокій у міжнародних відносинах і передбачуваність життя. Усім, але не Росії", – наголосив Зеленський і закликав до дієвого санкційного тиску на РФ.