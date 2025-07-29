В Каменском от российского ракетного удара по больнице погибла 23-летняя беременная

Россия убила ракетой беременную женщину и еще двух человек в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС

В Каменском Днепропетровской области, куда Россия ударила ракетой в ночь на 29 июля, известно уже о трех погибших. Об этом написал президент Владимир Зеленский.

Россияне нанесли ракетный удар по территории городской больницы в 02:00.

Утром глава областной военной администрации Сергей Лысак писал о двух погибших и пятерых пострадавших, среди которых беременная.

Позже Зеленский сообщил уже о трех погибших – одна из них была беременна. Ее звали Диана, ей было 23 года.

Всего за одни минувшие сутки российская армия убила в Украине 22 человека. Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села.

Зеленский отметил, что вчера, 28 июля, прозвучали очень важные слова президента США Дональда Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и в то же время убивая людей.

"Мы все хотим настоящего мира, достойного и продолжительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают. Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", – подчеркнул Зеленский и призвал к действенному санкционному давлению на РФ.