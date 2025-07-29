Днепропетровскую область атаковали дроны, ракета и КАБ: есть погибшие и раненые – фото

По Каменскому государство-агрессор ударило ракетой, а по Синельниковскому району – КАБом и FPV

Спасатели под вражеским ударом в Синельниковском районе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 29 июля россияне атаковали Днепропетровскую область. Каменское подверглось ракетной атаке, а Синельниковский район – ударам управляемой авиабомбой и FPV-дронами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Каменском погибли два человека, еще пять получили ранения. Две женщины – "тяжелые", одна из них беременна. Три пациента в состоянии средней тяжести.

Частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом повреждены медучреждения: роддом и отделение городской больницы.

Мэр Каменского Андрей Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделения больницы №9.

В зданиях повреждена кровля, выбиты все окна. Огнем уничтожено несколько авто на стоянке. Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике.

Разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11, также повреждены гимназия №8 и садик №2. Повреждены 49 жилых домов, выбито более 300 окон.

У Синельниковском районе агрессор бил по Межевской, Дубовиковской и Славянской общинам, применив FPV-дроны.

Погиб один человек, еще двое пострадали.

Повреждены четыре частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары.

В частности, в результате дроновой атаки одного из поселков загорелся грузовой автомобиль. Во время тушения пожара россияне целенаправленно ударили повторно по спасателям, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Личный состав не пострадал.

По Великомихайловской общине прилетел КАБ. Там погибла 75-летняя женщина и пострадал 68-летний мужчина. Поврежден частный дом.

ДОПОЛНЕНО В 09:22. Воздушные силы сообщили, что ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, а также 37 "шахедами" и дронами-имитаторами.

Ракеты сбить не удалось – обе попали.