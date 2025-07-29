Дніпропетровщину атакували дрони, ракета і КАБ: є загиблі, під ударом були рятувальники – фото

По Кам'янському держава-агресорка вгатила ракетою, а по Синельниківському району – КАБом і FPV

Рятувальники під ворожим ударом у Синельниківському районі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 29 липня росіяни атакували Дніпропетровську область. Кам'янське зазнало ракетної атаки, а Синельниківський район – ударів керованою авіабомбою і FPV-дронами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Кам'янському загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранень. Дві жінки – "важкі", одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості.

Частково зруйновано триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Поряд пошкоджено медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

Мер Кам’янського Андрій Білоусов уточнив, що значних пошкоджень зазнало пологове та терапевтичне відділення лікарні №9.

У будівлях пошкоджено покрівлю, вибито всі вікна. Вогнем знищено декілька авто на стоянці. Усіх пацієнтів перевезено до інших лікувальних закладів. Також вибито вікна у шкірно-венерологічному диспансері та дитячій поліклініці.

Потрощено майже усі вікна, вивернуто дверні отвори у ліцеях №31 та №11, також пошкоджено гімназію №8 та садочок №2. Пошкоджено 49 житлових будинків, вибито понад 300 вікон.

У Синельниківському районі агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах, застосувавши FPV-дрони.

Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Пошкоджено чотири приватні оселі, адмінбудівлю, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі.

Зокрема, внаслідок дронової атаки одного із селищ загорівся вантажний автомобіль. Під час гасіння пожежі росіяни цілеспрямовано вдарили повторно по рятувальниках, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав.

По Великомихайлівській громаді прилетів КАБ. Там загинула 75-річна жінка і постраждав 68-річний чоловік. Понівечено приватний будинок.

ДОПОВНЕНО О 09:22. Повітряні сили повідомили, що протягом ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, а також 37 "шахедами" і дронами-імітаторами.

Ракети збити не вдалося – обидві влучили.