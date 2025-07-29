После ультиматума Трампа РФ продолжила бить по Украине и убивать гражданских – Зеленский

Президент отметил, что Украина приветствует усилия Трампа и его настроенность достичь мира, и что для окончания войны нужны санкции против Москвы

Последствия российского удара по Запорожской области (Фото: ГСЧС)

Россияне продолжили бить по Украине и убивать гражданских людей даже после нового ультиматума руководителя США Дональда Трампа, заявил президент Владимир Зеленский в своих соцсетях.

"Вчера прозвучали очень важные слова президента Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей. Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, многие порядочные лидеры и страны в мире, которые нас поддерживают. Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", – написал глава государства.

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Он отметил: пока известно, что российская армия убила 22 человека за минувшие сутки, когда "все вновь ощутили надежду на окончание убийств"; еще 85 человек были ранены, всего же под ударами оккупантов были 73 украинских города и села.

Зеленский добавил, что уже в два часа ночи 29 июля россияне нанесли ракетный удар по территории городской больницы в Каменском в Днепропетровской области: "Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года".

"В конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что этот удар оккупанты нанесли уже после того, как "прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии".

"Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло бы быть прекращение огня, если бы Россия не отказывалась, – все это свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру", – акцентировал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает в этом, и добавил, что Украина приветствует усилия Трампа и его "настроенность достичь мира".

"Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию. Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", – подытожил руководитель Украины.