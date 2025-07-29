"Розбити обличчя диктатурі". У Зеленського відповіли на відмову Росії від ультиматуму Трампа
Після того як Росія відкинула ультиматум керівника США Дональда Трампа, в українській владі закликали до досягнення миру через силу. Таке повідомлення опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росія обрала війну, маскуючи це під "захист своїх інтересів". Насправді ж Росія далі пропагує стратегію знищення України як держави. Бо це єдиний "російський інтерес", – написав він.
За словами Єрмака, "таке нахабство" РФ можливе тільки тому, що країна-агресор отримує пряму допомогу від Північної Кореї та Ірану, а також обходить санкції за допомогою країн Глобального півдня.
"Як правило, терорист з розбитим обличчям говорить інакше", – зазначив керівник ОП.
Він акцентував, що сьогодні Росія кидає виклик не тільки Україні та Європі, а й Сполученим Штатам.
Режим Володимира Путіна не здатен зупинити війну – це можливо зробити "через силу, шляхом розбитого обличчя диктатури", підсумував чиновник.
Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що попри новий ультиматум Трампа, Росія продовжить війну проти України для буцімто "захисту своїх інтересів, але зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Також керівник Штатів заявив, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні, й зауважував, що російська економіка "не така вже й велика" і просто зараз переживає важкі часи.
- У відповідь президент Зеленський подякував Трампу й зауважив: "Чітка позиція та висловлена рішучість з боку президента США – саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру".
- Наступного дня Зеленський зауважив, що росіяни продовжили бити по Україні та вбивати цивільних людей навіть після нового ультиматуму Трампа, й закликав до санкційного тиску на Москву задля закінчення війни.
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