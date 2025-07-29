"Розбити обличчя диктатурі". У Зеленського відповіли на відмову Росії від ультиматуму Трампа

Москва має "таке нахабство" лише тому, що отримує пряму допомогу від КНДР та Ірану й обходить санкції за допомогою Глобального півдня, заявив глава ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Після того як Росія відкинула ультиматум керівника США Дональда Трампа, в українській владі закликали до досягнення миру через силу. Таке повідомлення опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росія обрала війну, маскуючи це під "захист своїх інтересів". Насправді ж Росія далі пропагує стратегію знищення України як держави. Бо це єдиний "російський інтерес", – написав він.

Читайте також Тролінг Трампа. Чим Україна дійсно може вдарити по Москві

За словами Єрмака, "таке нахабство" РФ можливе тільки тому, що країна-агресор отримує пряму допомогу від Північної Кореї та Ірану, а також обходить санкції за допомогою країн Глобального півдня.

"Як правило, терорист з розбитим обличчям говорить інакше", – зазначив керівник ОП.

Він акцентував, що сьогодні Росія кидає виклик не тільки Україні та Європі, а й Сполученим Штатам.

Режим Володимира Путіна не здатен зупинити війну – це можливо зробити "через силу, шляхом розбитого обличчя диктатури", підсумував чиновник.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що попри новий ультиматум Трампа, Росія продовжить війну проти України для буцімто "захисту своїх інтересів, але зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".