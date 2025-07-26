У росіян дійсно відчутні втрати від санкцій – Зеленський після доповіді розвідки

Президент заявив, що зараз потрібно натиснути на Москву "так, щоб уже наступного року війни не було"

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Росіяни мають "дійсно відчутні" економічні втрати завдяки санкціям проти Москви та її співучасників, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що СЗР доповіла про ефективність санкцій проти РФ та пов'язаних з нею осіб.

Читайте також Росія знаходиться в глибокій економічній кризі. Економіст про вплив санкцій на РФ

Президент заявив, що економічні втрати у росіян "дійсно відчутні" й будуть "ще більш відчутні", а також подякував партнерам, які допомагають з санкціями.

"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", – розповів глава держави.

Також Зеленський повідомив про розмову з Головним управлінням розвідки, але подробиць не навів.

"Була доповідь керівника ГУР [Кирила Буданова] – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно", – розповідав президент раніше.