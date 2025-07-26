У росіян дійсно відчутні втрати від санкцій – Зеленський після доповіді розвідки
Росіяни мають "дійсно відчутні" економічні втрати завдяки санкціям проти Москви та її співучасників, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив, що СЗР доповіла про ефективність санкцій проти РФ та пов'язаних з нею осіб.
Президент заявив, що економічні втрати у росіян "дійсно відчутні" й будуть "ще більш відчутні", а також подякував партнерам, які допомагають з санкціями.
"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", – розповів глава держави.
Також Зеленський повідомив про розмову з Головним управлінням розвідки, але подробиць не навів.
"Була доповідь керівника ГУР [Кирила Буданова] – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно", – розповідав президент раніше.
- 25 липня керівник США Трамп не виключив, що вторинні санкції щодо Росії можуть бути запроваджені до закінчення його 50-денного ультиматуму.
Коментарі (0)