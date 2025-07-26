У россиян действительно ощутимые потери от санкций – Зеленский после доклада разведки
У россиян "действительно ощутимые" экономические потери благодаря санкциям против Москвы и ее соучастников, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада Службы внешней разведки. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
Зеленский сообщил, что СВР доложила об эффективности санкций против РФ и связанных с ней лиц.
Президент заявил, что экономические потери у россиян "действительно ощутимы" и будут "еще более ощутимы", а также поблагодарил партнеров, которые помогают с санкциями.
"Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", – рассказал глава государства.
Также Зеленский сообщил о разговоре с Главным управлением разведки, но подробностей не привел.
"Был доклад руководителя ГУР [Кирилла Буданова] – без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно", - рассказывал президент ранее.
- 25 июля руководитель США Трамп не исключил, что вторичные санкции в отношении России могут быть введены до истечения его 50-дневного ультиматума.
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