У россиян действительно ощутимые потери от санкций – Зеленский после доклада разведки

Президент заявил, что сейчас нужно надавить на Москву "так, чтобы уже в следующем году войны не было"

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

У россиян "действительно ощутимые" экономические потери благодаря санкциям против Москвы и ее соучастников, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада Службы внешней разведки. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что СВР доложила об эффективности санкций против РФ и связанных с ней лиц.

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Президент заявил, что экономические потери у россиян "действительно ощутимы" и будут "еще более ощутимы", а также поблагодарил партнеров, которые помогают с санкциями.

"Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", – рассказал глава государства.

Также Зеленский сообщил о разговоре с Главным управлением разведки, но подробностей не привел.

"Был доклад руководителя ГУР [Кирилла Буданова] – без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно", - рассказывал президент ранее.