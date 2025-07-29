Украина все еще ждет ответа РФ о встрече на уровне лидеров – Зеленский
Украина до сих пор ждет ответа России насчет предложения провести встречу на уровне лидеров, озвученного Киевом 23 июля во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после общения с премьер-министром Канады Марк Карни.
"Обсудили [с Карни] итоги последней встречи в Стамбуле, на которой украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня. Надо остановить убийства и удары по гражданской и критической инфраструктуре. До сих пор ждем ответа насчет нашего предложения провести встречу на уровне лидеров", – написал он.
Кроме этого, стороны обсудили украинские потребности, в первую очередь в укреплении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства беспилотников, в частности, перехватчиков.
"Говорили также о санкциях против России. В Москве очень боятся их, хоть и делают вид, будто это ничего для них не изменит. Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги", – отметил руководитель Украины.
- 26 июля глава турецкого МИД сообщил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и РФ достигли принципиального согласия на проведение встречи Зеленского, Путина, а также Эрдогана и Трампа. Последний заявлял, что встреча президента Украины и диктатора РФ состоится, но отмечал, что это должно было произойти еще три месяца назад.
- 28 июля президент США рассказал, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине. Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- 29 июля спикер Кремля Песков сообщил, что несмотря на этот ультиматум Россия не собирается заканчивать войну против Украины. В ответ руководитель ОП Ермак призывал к достижению мира через силу. Глава украинской дипломатии сообщил, что Киев активно работает с партнерами над тем, чтобы в следующие недели максимально согласовать санкции и "увеличить стоимость войны для агрессора".
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