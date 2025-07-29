Украина все еще ждет ответа РФ о встрече на уровне лидеров – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина до сих пор ждет ответа России насчет предложения провести встречу на уровне лидеров, озвученного Киевом 23 июля во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после общения с премьер-министром Канады Марк Карни.

"Обсудили [с Карни] итоги последней встречи в Стамбуле, на которой украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня. Надо остановить убийства и удары по гражданской и критической инфраструктуре. До сих пор ждем ответа насчет нашего предложения провести встречу на уровне лидеров", – написал он.

Кроме этого, стороны обсудили украинские потребности, в первую очередь в укреплении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства беспилотников, в частности, перехватчиков.

"Говорили также о санкциях против России. В Москве очень боятся их, хоть и делают вид, будто это ничего для них не изменит. Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги", – отметил руководитель Украины.