Сибига: Цель Украины – завершить войну с Россией в этом году

Министр подчеркнул, что то, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Цель Украины заключается в том, чтобы закончить войну в этом году. Однако Россия лишь имитировала мирные переговоры, чтобы выиграть время и захватить новые украинские территории, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Yle.

По словам министра, заключение мира будет на пользу не только Украине.

"Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру", – заявил Сибига.

Глава МИД также поддержал обещание президента США Дональда Трампа ввести против России и стран, торгующих с ней, жесткие ограничения уже в ближайшие дни.

Сибига считает, что Трамп – единственный, кого боится российский диктатор Владимир Путин. При этом, по его словам, новые санкции против России приближают мир.

Также министр отметил, что сейчас все страны в мире следят, выполнит ли американский лидер свои обещания.

"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", – подчеркнул он.