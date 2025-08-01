Сибига: Цель Украины – завершить войну с Россией в этом году
Цель Украины заключается в том, чтобы закончить войну в этом году. Однако Россия лишь имитировала мирные переговоры, чтобы выиграть время и захватить новые украинские территории, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Yle.
По словам министра, заключение мира будет на пользу не только Украине.
"Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру", – заявил Сибига.
Глава МИД также поддержал обещание президента США Дональда Трампа ввести против России и стран, торгующих с ней, жесткие ограничения уже в ближайшие дни.
Сибига считает, что Трамп – единственный, кого боится российский диктатор Владимир Путин. При этом, по его словам, новые санкции против России приближают мир.
Также министр отметил, что сейчас все страны в мире следят, выполнит ли американский лидер свои обещания.
"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", – подчеркнул он.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Уже на следующий день президент США заявил, что у Путина есть 10 дней для окончания войны против Украины. В то же время глава Штатов считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 1 августа президент Владимир Зеленский сообщил, Украина готова к встрече на уровне лидеров по урегулированию войны. Об этом он сказал после ряда циничных утверждений Путина.
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