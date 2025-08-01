Зеленский подтвердил готовность к встрече на уровне лидеров после заявлений Путина

Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров, подчеркнул президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готова к встрече на уровне лидеров по урегулированию войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после ряда циничных заявлений российского диктатора Владимира Путина.

Глава государства заявил, что Украина видит и поддерживает усилия президента США Дональда Трампа для окончания войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира.

Он поблагодарил всех в мире, кто "поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизни".

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Украине понимают, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает.

"Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", – резюмировал украинский лидер.

1 августа Путин во время встречи с диктатором Беларуси Александром Лукашенко заявил, что готов закончить войну против Украины, но на условиях, которые он озвучил в июне 2024 года.

Диктатор РФ в целом положительно оценил переговоры в Стамбуле.

"Я оцениваю в целом положительно: как можно не положительно оценивать, что сотни людей вернулись на Родину", – сказал он.

В то же время Путин подчеркнул, что переговоры всегда нужны и всегда важны, особенно если это стремление к миру.

Путин утверждает, что Россия якобы заинтересована в устойчивом долговременном мире в Украине.

"Если Украина считает, что сейчас не время для переговоров, Россия может подождать", – добавил он.

14 июня 2024 года Путин выдал очередное циничное заявление о российско-украинской войне – якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Тогда Зеленский назвал заявления диктатора РФ о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с лидером нацистской Германии Гитлером.