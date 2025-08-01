Зеленський підтвердив готовність до зустрічі на рівні лідерів після заяв Путіна

Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів, наголосив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна готова до зустрічі на рівні лідерів щодо врегулювання війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після низки цинічних заяв російського диктатора Володимира Путіна.

Глава держави заявив, що Україна бачить та підтримує зусилля президента США Дональда Трампа для закінчення війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру.

Він подякував усім у світі, хто "підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя".

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що в Україні розуміють, хто ухвалює рішення в Росії й хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє.

"Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", – резюмував український лідер.

1 серпня Путін під час зустрічі з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.

Диктатор РФ загалом позитивно оцінив переговори у Стамбулі.

"Я оцінюю в цілому позитивно: як можна не позитивно оцінювати те, що сотні людей повернулися на Батьківщину", – сказав він.

Путін стверджує, що Росія нібито зацікавлена в стійкому довготривалому мирі в Україні.

"Якщо Україна вважає, що зараз не час для переговорів, то Росія може почекати", – додав він.

14 червня 2024 року Путін видав чергову цинічну заяву про російсько-українську війну – нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Тоді Зеленський назвав заяви диктатора РФ щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з лідером нацистської Німеччини Гітлером.