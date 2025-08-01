Сибіга: Мета України – завершити війну з Росією цього року
Мета України полягає в тому, щоб закінчити війну цього року. Проте Росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час і захопити нові українські території, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Yle.
За словами міністра, укладання миру буде на користь не лише Україні.
"Нині Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, й інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями змусити Росію до миру", – заявив Сибіга.
Голова МЗС також підтримав обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити проти Росії та країн, що торгують із нею, жорсткі обмеження вже найближчими днями.
Сибіга вважає, що Трамп – єдиний, кого боїться російський диктатор Володимир Путін. Разом з тим, за його словами, нові санкції проти Росії наближають мир.
Також міністр зазначив, що зараз усі країни у світі стежать, чи виконає американський лідер свої обіцянки.
"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", – наголосив він.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 1 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів щодо врегулювання війни. Про це він сказав після низки цинічних тверджень Путіна.
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