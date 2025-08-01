Сибіга: Мета України – завершити війну з Росією цього року

Міністр наголосив, що те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, й інших регіонів

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Мета України полягає в тому, щоб закінчити війну цього року. Проте Росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час і захопити нові українські території, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Yle.

За словами міністра, укладання миру буде на користь не лише Україні.

"Нині Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, й інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями змусити Росію до миру", – заявив Сибіга.

Голова МЗС також підтримав обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити проти Росії та країн, що торгують із нею, жорсткі обмеження вже найближчими днями.

Сибіга вважає, що Трамп – єдиний, кого боїться російський диктатор Володимир Путін. Разом з тим, за його словами, нові санкції проти Росії наближають мир.

Також міністр зазначив, що зараз усі країни у світі стежать, чи виконає американський лідер свої обіцянки.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", – наголосив він.