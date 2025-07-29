Трамп: Урегулирование войны в Украине займет еще много времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны России против Украины займет еще много времени. Об этом он заявивил в интервью для YouTube-канала Pod Force One with Miranda Devine.
"Я не люблю так думать, но все это можно было бы легко урегулировать. И это займет еще много времени",- отметил Трамп.
Трамп также рассказал, что у него были "замечательные разговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным, после которых он считал, что войну РФ против Украины удалось урегулировать. Но после таких звонков произошло "очень много плохих вещей".
По словам американского лидера, Украина для российского диктатора – "как зрачок глаза". И сейчас Путину трудно, поскольку он рассчитывал на трехдневную войну, но все продолжается уже более трех лет.
Трампа также заявил, Украина и Россия еженедельно теряют своих людей, ведь на фронте гибнет "по пять – шесть тысяч солдат", у которых есть родители, жены, девушки, парни и другие близкие.
В интервью лидер США отдельно напомнил, что Европа согласилась помогать Украине и взять на себя расходы на поставку американского оружия. По его мнению, это была "хорошая сделка" с НАТО.
- Во время избирательной гонки Трамп неоднократно обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа. Уже став президентом, он заявил, что эта обещание было "саркастическим".
- 3 июля Трамп имел очередной звонок с Путиным – диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине. Впоследствии руководитель Штатов сообщил, что недоволен и разочарован беседой с Путиным, ведь не удалось достичь никакого прогресса. Он отмечал, что диктатор хочет "продолжать убивать людей" и это неправильно.
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирное соглашение в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих ресурсы у государства-агрессора.
- 29 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены пошлины.
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