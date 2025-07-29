Трамп: Урегулирование войны в Украине займет еще много времени

Президент США предположил, что войну в Украине можно было легко урегулировать, но сейчас это потребует много времени

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны России против Украины займет еще много времени. Об этом он заявивил в интервью для YouTube-канала Pod Force One with Miranda Devine.

"Я не люблю так думать, но все это можно было бы легко урегулировать. И это займет еще много времени",- отметил Трамп.

Читайте также Кажется, Запад научился говорить с Кремлем на понятном для Путина языке

Трамп также рассказал, что у него были "замечательные разговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным, после которых он считал, что войну РФ против Украины удалось урегулировать. Но после таких звонков произошло "очень много плохих вещей".

По словам американского лидера, Украина для российского диктатора – "как зрачок глаза". И сейчас Путину трудно, поскольку он рассчитывал на трехдневную войну, но все продолжается уже более трех лет.

Трампа также заявил, Украина и Россия еженедельно теряют своих людей, ведь на фронте гибнет "по пять – шесть тысяч солдат", у которых есть родители, жены, девушки, парни и другие близкие.

В интервью лидер США отдельно напомнил, что Европа согласилась помогать Украине и взять на себя расходы на поставку американского оружия. По его мнению, это была "хорошая сделка" с НАТО.