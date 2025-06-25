Трамп назвал свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа сарказмом

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал свое предвыборное обещание завершить войну России против Украины за 24 часа саркастическим. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент LIGA.net.

Журналист спросил, саркастически ли Трамп в свое время обещал прекратить войну за 24 часа. Он ответил, что "конечно, это было саркастически".

Ему напомнили, что он в должности уже пять месяцев и пять дней, и уточнили, почему же он до сих пор не смог завершить войну. Президент США пояснил, что "война сложнее, чем кто-либо мог себе представить".

"Владимир Путин [российский диктатор] более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, вероятнее всего, вы читали об этом. И это сложнее, чем любая война", – добавил он.

Ранее Трамп уже комментировал это обещание в интервью Time, однако тогда он объяснял, что это было преувеличением для подчеркивания своего мнения.

" Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", – говорил Трамп.

После этого спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал, что администрация Трампа говорила о планах закончить войну за 24 часа, но они "не сказали, в какой день, в какой год".