Трамп назвал свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа сарказмом
Президент США Дональд Трамп назвал свое предвыборное обещание завершить войну России против Украины за 24 часа саркастическим. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент LIGA.net.
Журналист спросил, саркастически ли Трамп в свое время обещал прекратить войну за 24 часа. Он ответил, что "конечно, это было саркастически".
Ему напомнили, что он в должности уже пять месяцев и пять дней, и уточнили, почему же он до сих пор не смог завершить войну. Президент США пояснил, что "война сложнее, чем кто-либо мог себе представить".
"Владимир Путин [российский диктатор] более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, вероятнее всего, вы читали об этом. И это сложнее, чем любая война", – добавил он.
Ранее Трамп уже комментировал это обещание в интервью Time, однако тогда он объяснял, что это было преувеличением для подчеркивания своего мнения.
" Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", – говорил Трамп.
После этого спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал, что администрация Трампа говорила о планах закончить войну за 24 часа, но они "не сказали, в какой день, в какой год".
- 18 апреля госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что быстрый мир невозможен.
- Затем Трамп сказал, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он не захотел говорить, готов ли полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.
- 25 июня в Гааге состоялась встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Она продолжалась около 50 минут.
- После встречи Трамп сообщил, что он с Зеленским не обсуждал прекращение войны.