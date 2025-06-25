Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Гааге не обсуждали прекращение войны. Об этом американский президент заявил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net из Гааги.
"Нет, я только хотел поинтересоваться его [Зеленскими] делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень милым", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста относительно того, обсуждали ли они прекращение войны.
Президент Штатов добавил, что был очень рад видеть Зеленского.
"Это была отличная встреча. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну", — сказал Трамп, подчеркнув, что будет говорить по этому поводу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Он акцентировал, что Зеленский "ведет войну и отвоевывает свое государство".
"Это очень сложная борьба, которую он ведет. Но он очень успешен в ней", – резюмировал Трамп.
- 25 июня лидеры Украины и США провели встречу на полях саммита НАТО.
- Зеленский назвал разговор с Трампом "длительным и содержательным".