Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Гааге не обсуждали прекращение войны. Об этом американский президент заявил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net из Гааги.

"Нет, я только хотел поинтересоваться его [Зеленскими] делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень милым", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста относительно того, обсуждали ли они прекращение войны.

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Президент Штатов добавил, что был очень рад видеть Зеленского.

"Это была отличная встреча. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну", — сказал Трамп, подчеркнув, что будет говорить по этому поводу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он акцентировал, что Зеленский "ведет войну и отвоевывает свое государство".

"Это очень сложная борьба, которую он ведет. Но он очень успешен в ней", – резюмировал Трамп.