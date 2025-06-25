Зеленский начал встречу с Трампом
В среду, 25 июня, в Гааге началась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.
Пока подробностей встречи нет. Она проходит на полях саммита НАТО, в котором принимают участие оба лидера.
Как сообщила газета The Guardian, ранее в этот же день Трамп анонсировал встречу с Зеленским.
"Мы обсудим очевидное. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину", – сказал американский президент.
- Предыдущая встреча Зеленского и Трампа могла состояться во время саммита G7 в середине июня, однако президент Штатов преждевременно покинул мероприятие из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
- 19 июня FT писала, что решение Трампа покинуть саммит G7 в первый же день частично было связано с его раздражением Макроном и отсутствием интереса видеться с Зеленским.