Зеленский начал встречу с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В среду, 25 июня, в Гааге началась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Пока подробностей встречи нет. Она проходит на полях саммита НАТО, в котором принимают участие оба лидера.

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Как сообщила газета The Guardian, ранее в этот же день Трамп анонсировал встречу с Зеленским.

"Мы обсудим очевидное. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину", – сказал американский президент.