Зеленський провів у Гаазі зустріч із Трампом: про що говорили

Зеленський провів у Гаазі зустріч із Трампом: про що говорилидоповнено
У середу, 25 червня, у Гаазі розпочалася зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.
Наразі подробиць зустрічі немає. Вона відбувається на полях саміту НАТО, в якому беруть участь обидва лідери.
Як повідомила газета The Guardian, раніше цього самого дня Трамп анонсував зустріч із Зеленським.
"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав американський президент.
ДОПОВНЕНО О 16:50. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі медіа заявив, що зустріч вже завершилась. Вона тривала близько 50 хвилин.
В ОП пообіцяли оприлюднити деталі згодом.
Зеленський назвав розмову із Трампом "тривалою та змістовною".
"Охопили всі дійсно значущі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру", – написав президент.
Він додав, що Україна цінує увагу й готовність допомагати наближенню миру.
ДОПОВНЕНО О 18:10. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що лідери провели "теплу і конструктивну зустріч".
За його словами, обговорили питання щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни.
"Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди. Ми дякуємо президенту США, всьому американському народу за підтримку нашої країни", – наголосив Єрмак.
- Попередня зустріч Зеленського і Трампа могла відбутися під час саміту G7 у середині червня, проте президент Штатів передчасно залишив захід через загострення ситуації на Близькому Сході.
- 19 червня FT писала, що рішення Трампа залишити саміт G7 у перший же день частково було пов'язано з його роздратуванням Макроном і відсутністю інтересу бачитися із Зеленським.