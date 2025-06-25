Зеленський провів у Гаазі зустріч із Трампом: про що говорили

Зустріч у Гаазі (Фото: Telegram-канал очільника ОП)

У середу, 25 червня, у Гаазі розпочалася зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Наразі подробиць зустрічі немає. Вона відбувається на полях саміту НАТО, в якому беруть участь обидва лідери.

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Як повідомила газета The Guardian, раніше цього самого дня Трамп анонсував зустріч із Зеленським.

"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав американський президент.

ДОПОВНЕНО О 16:50. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі медіа заявив, що зустріч вже завершилась. Вона тривала близько 50 хвилин.

В ОП пообіцяли оприлюднити деталі згодом.

Зеленський назвав розмову із Трампом "тривалою та змістовною".

"Охопили всі дійсно значущі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру", – написав президент.

Він додав, що Україна цінує увагу й готовність допомагати наближенню миру.

ДОПОВНЕНО О 18:10. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що лідери провели "теплу і конструктивну зустріч".

За його словами, обговорили питання щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни.

"Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди. Ми дякуємо президенту США, всьому американському народу за підтримку нашої країни", – наголосив Єрмак.