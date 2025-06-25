Пісторіус заявив, що Європа намагається втримати США "на борту" у питанні війни в Україні
Союзники докладають зусиль, аби Вашингтон не втратив інтерес до війни Росії проти України. Про це в ефірі ARD повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Independent.
Глава німецького Міноборони наголосив на важливості США як партнера у питанні війни Росії проти України та заявив, що союзники працюють над тим, щоб Вашингтон не втратив інтерес.
"Утримувати американців <…> на борту, коли йдеться про Україну, – це важливо, тому що тут на карту поставлено більше, ніж просто регіональний конфлікт", – сказав Пісторіус.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вони [американці] не вивели свої війська. Побачимо, чи вдасться нам це зробити", – продовжив міністр.
- 18 квітня Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий.
- Згодом Трамп сказав, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він не захотів казати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль і переговорів для миру.