Пісторіус заявив, що Європа намагається втримати США "на борту" у питанні війни в Україні

Німеччина працює над тим, щоб Штати не вивели свої війська з Європи, сказав глава Міноборони країни

Борис Пісторіус (Фото: Filip Singer/EPA)

Союзники докладають зусиль, аби Вашингтон не втратив інтерес до війни Росії проти України. Про це в ефірі ARD повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Independent.

Глава німецького Міноборони наголосив на важливості США як партнера у питанні війни Росії проти України та заявив, що союзники працюють над тим, щоб Вашингтон не втратив інтерес.

"Утримувати американців <…> на борту, коли йдеться про Україну, – це важливо, тому що тут на карту поставлено більше, ніж просто регіональний конфлікт", – сказав Пісторіус.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вони [американці] не вивели свої війська. Побачимо, чи вдасться нам це зробити", – продовжив міністр.