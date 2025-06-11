Президент Фінляндії не бачить ознак того, що Трамп вийде з мирних переговорів
Президент Фінляндії Александр Стубб очікує, що президент США Дональд Трамп продовжуватиме брати участь у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України. Таку думку він висловив у інтерв’ю японському медіа NHK.
Трамп попереджав, що може відмовитися від переговорів про припинення вогню між Україною та РФ, якщо не побачить прогресу.
Стубб сказав, що часто розмовляє з американським президентом телефоном і що він "не бачив жодних ознак" його виходу з переговорів. Він додав, що Трамп хоче мирної угоди та намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна працювати над її досягненням.
Згадуючи відмову Росії від пропозиції про безумовне припинення вогню, Стубб сказав, що єдиний спосіб – це "зробити альтернативну ціну продовження війни для Росії занадто високою".
Він зазначив, що західним країнам потрібно посилити свої санкції проти Москви, додавши, що війна не закінчиться, доки Путін "не зрозуміє, що його економіка не витримає".
- 18 квітня Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий.
- Згодом Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він не захотів казати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль та переговорів для миру.