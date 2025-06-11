Президент Фінляндії не бачить ознак того, що Трамп вийде з мирних переговорів

Александр Стубб (Фото: Franck Robichon / EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб очікує, що президент США Дональд Трамп продовжуватиме брати участь у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України. Таку думку він висловив у інтерв’ю японському медіа NHK.

Трамп попереджав, що може відмовитися від переговорів про припинення вогню між Україною та РФ, якщо не побачить прогресу.

Стубб сказав, що часто розмовляє з американським президентом телефоном і що він "не бачив жодних ознак" його виходу з переговорів. Він додав, що Трамп хоче мирної угоди та намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна працювати над її досягненням.

Згадуючи відмову Росії від пропозиції про безумовне припинення вогню, Стубб сказав, що єдиний спосіб – це "зробити альтернативну ціну продовження війни для Росії занадто високою".

Він зазначив, що західним країнам потрібно посилити свої санкції проти Москви, додавши, що війна не закінчиться, доки Путін "не зрозуміє, що його економіка не витримає".