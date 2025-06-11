Трамп про розмову з Путіним: Бесіда була гарна, але з неї нічого не вийшло

За словами президента США, подібної війни не було з часів 1945 року

Дональд Трамп (Фото: EPA/KEN CEDENO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його остання телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним 4 червня "була хороша". Про це він сказав у подкасті Pod Force One.

Під час бесіди говорили про те, чого хоче Путін, та про те, чого він категорично не хоче. Однак, за словами президента США, діалог не привів до жодних результатів.

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"У нас була хороша розмова, але поки що нічого з цього не вийшло", – сказав Трамп, зазначивши, що з Путіним у нього гарні стосунки.

Президент США також заявив, що повномасштабна війна РФ проти України є "жорстокою" і нічого подібного не траплялося з часів Другої світової війни.