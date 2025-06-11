Трамп про розмову з Путіним: Бесіда була гарна, але з неї нічого не вийшло
Президент США Дональд Трамп заявив, що його остання телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним 4 червня "була хороша". Про це він сказав у подкасті Pod Force One.
Під час бесіди говорили про те, чого хоче Путін, та про те, чого він категорично не хоче. Однак, за словами президента США, діалог не привів до жодних результатів.
"У нас була хороша розмова, але поки що нічого з цього не вийшло", – сказав Трамп, зазначивши, що з Путіним у нього гарні стосунки.
Президент США також заявив, що повномасштабна війна РФ проти України є "жорстокою" і нічого подібного не траплялося з часів Другої світової війни.
- 5 червня Трамп знову сказав, що у Путіна "немає іншого вибору", крім як відповісти на "Павутину". Незабаром він висловився про атаку 6 червня і заявив, що Україна дала привід Путіну "прилетіти та розбомбити".
- Також Трамп порівняв Зеленського та Путіна з дітьми, які сваряться під час гри у пісочниці. Президент відповів, що Україна не грає з Росією – Путін прийшов убивати.
- 9 червня Усик запросив Трампа пожити у нього вдома, щоб той побачив обстріли з боку Росії.