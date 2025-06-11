Трамп о разговоре с Путиным: Беседа была хорошая, но из нее ничего не вышло

По словам президента США, подобной войны не было со времен 1945 года

Дональд Трамп (Фото: EPA/KEN CEDENO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его последний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 4 июня "был хорошим". Об этом он сказал в подкасте Pod Force One.

Во время беседы говорили о том, чего хочет Путин, и о том, чего он категорически не хочет. Однако, по словам президента США, диалог не привел ни к каким результатам.

Читайте также Что задумали НАТО и Германия: как перехитрить Трампа и выиграть время на переоснащение

"У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", – сказал Трамп, отметив, что с Путиным у него хорошие отношения.

Президент США также заявил, что полномасштабная война РФ против Украины "жестокая" и ничего подобного не случалось со времен Второй мировой войны.