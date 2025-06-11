Трамп о разговоре с Путиным: Беседа была хорошая, но из нее ничего не вышло
Президент США Дональд Трамп заявил, что его последний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 4 июня "был хорошим". Об этом он сказал в подкасте Pod Force One.
Во время беседы говорили о том, чего хочет Путин, и о том, чего он категорически не хочет. Однако, по словам президента США, диалог не привел ни к каким результатам.
"У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", – сказал Трамп, отметив, что с Путиным у него хорошие отношения.
Президент США также заявил, что полномасштабная война РФ против Украины "жестокая" и ничего подобного не случалось со времен Второй мировой войны.
- 5 июня Трамп снова сказал, что у Путина "нет другого выбора", кроме как ответить на "Паутину". Вскоре он высказался об атаке 6 июня и заявил, что Украина дала повод Путину "прилететь и разбомбить".
- Также Трамп сравнил Зеленского и Путина с детьми, которые ссорятся во время игры в песочнице. Президент ответил, что Украина не играет с Россией – Путин пришел убивать.
- 9 июня Усик пригласил Трампа пожить у него дома в Киеве, чтобы тот увидел обстрелы со стороны России.