Усик пригласил Трампа пожить у него дома в Киеве. Чтобы увидел обстрелы со стороны России

Украинский боксер заявил, что готов приютить главу Белого дома у себя дома в течение недели

Александр Усик (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Украинский боксер Александр Усик пригласил Дональда Трампа в Киев, чтобы тот смог увидеть ракетные обстрелы со стороны России своими глазами. В интервью CNN Sports он выразил готовность поселить американского президента у себя дома и обеспечить его "полной безопасностью".

Усик убежден, что Трамп должен ответить за свои слова, когда он обещал быстро завершить войну России против Украины.

"Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова", – сказал спортсмен.