Усик пригласил Трампа пожить у него дома в Киеве. Чтобы увидел обстрелы со стороны России
Украинский боксер Александр Усик пригласил Дональда Трампа в Киев, чтобы тот смог увидеть ракетные обстрелы со стороны России своими глазами. В интервью CNN Sports он выразил готовность поселить американского президента у себя дома и обеспечить его "полной безопасностью".
Усик убежден, что Трамп должен ответить за свои слова, когда он обещал быстро завершить войну России против Украины.
"Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова", – сказал спортсмен.
Поэтому Усик пригласил Трампа прилететь в Киев. Боксер заявил, что готов приютить главу Белого дома у себя дома в течение недели, чтобы тот своими глазами увидел, "как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине".
"Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих телохранителей. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть приезжает и живет неделю, не один день, пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал", – сказал Усик.
- В марте президент Владимир Зеленский признал, что не знает, что произошло с чемпионским поясом Усика, который он хотел подарить американскому коллеге Дональду Трампу 28 февраля.
- По данным корреспондента Time Саймона Шустера, в тот же день сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа: "Теперь он стоит там среди других сувениров – как напоминание о неудачной дипломатии".