"Круто – иметь голову на плечах". Усик обратился к детям, которых пытается вербовать РФ

С начала 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек, выполнявших задачи России – поджоги, диверсии, теракты в Украине

Александр Усик (Фото: СБУ)

Украинский боксер Александр Усик призвал школьников, которых пытаются завербовать в Telegram российские спецслужбы, обращаться к родителям, учителям, а также правоохранителям. Об этом он заявил на общеукраинском онлайн-уроке, проведенном Службой безопасности Украины и Национальной полицией.

"Если вас вербуют на поджоги, теракты, просят куда-то перенести неизвестный пакет – сразу сообщайте своим родителям, учителям, обращайтесь в СБУ и полицию. Быть крутым – это иметь голову на плечах", – сказал спортсмен.

Это обращение стало частью онлайн-урока информационной кампании от СБУ и Нацполиции "Спали" ФСБшника".

Правоохранители отметили, что с начала 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек, выполнявших задачи России – поджигали объекты, совершали диверсии и теракты в Украине. Вместо обещанных "легких денег" эти люди получили подозрения от СБУ и реальную перспективу надолго оказаться за решеткой.

"Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки. Не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины", – добавил Усик.