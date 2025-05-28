"Круто – иметь голову на плечах". Усик обратился к детям, которых пытается вербовать РФ
Украинский боксер Александр Усик призвал школьников, которых пытаются завербовать в Telegram российские спецслужбы, обращаться к родителям, учителям, а также правоохранителям. Об этом он заявил на общеукраинском онлайн-уроке, проведенном Службой безопасности Украины и Национальной полицией.
"Если вас вербуют на поджоги, теракты, просят куда-то перенести неизвестный пакет – сразу сообщайте своим родителям, учителям, обращайтесь в СБУ и полицию. Быть крутым – это иметь голову на плечах", – сказал спортсмен.
Это обращение стало частью онлайн-урока информационной кампании от СБУ и Нацполиции "Спали" ФСБшника".
Правоохранители отметили, что с начала 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек, выполнявших задачи России – поджигали объекты, совершали диверсии и теракты в Украине. Вместо обещанных "легких денег" эти люди получили подозрения от СБУ и реальную перспективу надолго оказаться за решеткой.
"Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки. Не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины", – добавил Усик.
- В декабре 2024 года СБУ запустила чат для тех, кого пытаются вербовать российские спецслужбы.
- 7 апреля 2025 года СБУ задержала семерых подростков, завербованных российскими спецслужбами через Telegram. Ради "легких денег" они уничтожали релейные шкафы Укрзалізниці, а младшему исполнителю только исполнилось 12 лет.
- 16 апреля в Нацполиции сообщили, что вербовка российскими спецслужбами украинских подростков начинается с просьб нарисовать граффити или разнести листовки.