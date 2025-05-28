"Круто – це мати голову на плечах". Усик звернувся до дітей, яких намагається вербувати РФ
Український боксер Олександр Усик закликав школярів, яких намагаються завербувати у Telegram російські спецслужби, звертатися до батьків, вчителів, а також до правоохоронців. Про це він заявив на загальноукраїнському онлайн-уроці, який провели Служба безпеки України та Національна поліція.
"Якщо вас вербують на підпали, теракти, просять кудись перенести невідомий пакет – відразу повідомляйте своїх батьків, вчителів, звертайтесь в СБУ та поліцію. Бути крутим – це мати голову на плечах", – сказав спортсмен.
Це звернення стало частиною онлайн-уроку інформаційної кампанії від СБУ та Нацполіції "Спали" ФСБшника".
Правоохоронці зазначили, що з початку 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб, які виконували завдання Росії – підпалювали об'єкти, вчиняли диверсії та теракти в Україні. Замість обіцяних "легких грошей" ці люди отримали підозри від СБУ та реальну перспективу надовго опинитися за ґратами.
"Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі. Не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини", – додав Усик.
- У грудні 2024 року СБУ запустила чатбот для тих, кого намагаються вербувати російські спецслужби.
- 7 квітня 2025-го СБУ затримала сімох підлітків, завербованих російськими спецслужбами через Telegram. Заради "легких грошей" вони нищили релейні шафи Укрзалізниці, а наймолодшому виконувачу виповнилося тільки 12 років.
- 16 квітня у Нацполіції повідомили, що вербування російськими спецслужбами українських підлітків починається з прохань намалювати графіті чи рознести листівки.