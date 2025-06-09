Усик запросив Трампа пожити у нього вдома у Києві. Щоб побачив обстріли з боку Росії
Український боксер Олександр Усик запросив Дональда Трампа до Києва, щоб той зміг побачити ракетні обстріли з боку Росії на власні очі. В інтерв'ю CNN Sports він висловив готовність поселити американського президента у себе вдома та забезпечити його "повною безпекою".
Усик переконаний, що Трамп має "відповісти за свої слова", коли він обіцяв швидко завершити війну Росії проти України.
"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова", – сказав спортсмен.
Тому Усик запросив Трампа прилетіти до Києва. Боксер заявив, що готовий прихистити очільника Білого дому у себе вдома протягом тижня, щоб той на власні очі побачив, "як над ним літають ракети та як живуть люди в Україні".
"Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій дім і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав", – сказав Усик.
- У березні президент Володимир Зеленський визнав, що не знає, що сталося з чемпіонським поясом Усика, який він хотів подарувати американському колезі Дональду Трампу 28 лютого.
- За даними кореспондента Time Саймона Шустера, того ж дня співробітник Білого дому знайшов пояс та відніс його до приватної їдальні Трампа: "Тепер він стоїть там серед інших сувенірів – як нагадування про невдалу дипломатію".