Усик запросив Трампа пожити у нього вдома у Києві. Щоб побачив обстріли з боку Росії

Олександр Усик (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Український боксер Олександр Усик запросив Дональда Трампа до Києва, щоб той зміг побачити ракетні обстріли з боку Росії на власні очі. В інтерв'ю CNN Sports він висловив готовність поселити американського президента у себе вдома та забезпечити його "повною безпекою".

Усик переконаний, що Трамп має "відповісти за свої слова", коли він обіцяв швидко завершити війну Росії проти України.

"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова", – сказав спортсмен.