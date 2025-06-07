Зеленский ответил на сравнение Трампа с детьми: Мы не играем с Путиным, он пришел убивать

Президент отметил, что Трамп и кто-либо другой за пределами Украины не способны понять всю боль

Владимир Зеленский (Фото: ЭРА)

Президент Владимир Зеленский ответил на сравнение президента США Дональда Трампа Украины и России с детьми. В интервью ABC news он заявил, что лидер США не может полностью понять боль украинцев.

"Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он убийца, пришедший в этот парк, чтобы убить детей", – сказал президент.

Он отметил, что Трамп не может полностью почувствовать и понять боль украинцев. Но дело не в самом президенте США. По словам Зеленского, кто-либо другой, кто не находится в Украине, также не может почувствовать эту боль.

5 июня на встрече с немецким канцлером в Белом доме Трамп заявил, что полномасштабная война России против Украины напоминает ему "ссору двоих детей".

"Иногда это выглядит, как двое маленьких детей, которые дерутся, как сумасшедшие и ненавидят друг друга, и дерутся в парке. И ты пытаешься их разнять, а они этого не хотят. И иногда нужно позволить им немного подраться, и потом их разъединить", – сказал Трамп.