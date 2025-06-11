Президент Финляндии не видит признаков того, что Трамп выйдет из мирных переговоров

Александр Стубб (Фото: Franck Robichon / EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб ожидает, что президент США Дональд Трамп продолжит участвовать в переговорах об урегулировании войны России против Украины. Такое мнение он высказал в интервью японскому медиа NHK.

Трамп предупреждал, что может отказаться от переговоров о прекращении огня между Украиной и РФ, если не увидит прогресса.

Стубб сказал, что часто разговаривает с американским президентом по телефону и что он "не видел никаких признаков" его выхода из переговоров. Он добавил, что Трамп хочет мирного соглашения и пытается убедить российского диктатора Владимира Путина работать над его достижением.

Вспоминая отказ России от предложения о безусловном прекращении огня, Стубб сказал, что единственный способ – это "сделать альтернативную цену продолжения войны для России слишком высокой".

Он отметил, что западным странам следует усилить свои санкции против Москвы, добавив, что война не закончится, пока Путин "не поймет, что его экономика не выдержит".