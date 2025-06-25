Писториус заявил, что Европа пытается удержать США "на борту" в вопросе войны в Украине
Союзники прилагают усилия, чтобы Вашингтон не потерял интерес к войне России против Украины. Об этом в эфире ARD сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Independent.
Глава немецкого Минобороны отметил важность США как партнера по вопросу войны России против Украины и заявил, что союзники работают над тем, чтобы Вашингтон не потерял интерес.
"Удерживать американцев <…> на борту, когда речь идет об Украине, – это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем просто региональный конфликт", – сказал Писториус.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они [американцы] не вывели свои войска. Увидим, удастся ли нам это сделать", – продолжил министр.
- 18 апреля Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен.
- Затем Трамп сказал, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он не захотел говорить, готов полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.