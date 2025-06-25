Писториус заявил, что Европа пытается удержать США "на борту" в вопросе войны в Украине
Борис Писториус (Фото: Filip Singer/EPA)

Союзники прилагают усилия, чтобы Вашингтон не потерял интерес к войне России против Украины. Об этом в эфире ARD сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Independent.

Глава немецкого Минобороны отметил важность США как партнера по вопросу войны России против Украины и заявил, что союзники работают над тем, чтобы Вашингтон не потерял интерес.

"Удерживать американцев <…> на борту, когда речь идет об Украине, – это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем просто региональный конфликт", – сказал Писториус.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они [американцы] не вывели свои войска. Увидим, удастся ли нам это сделать", – продолжил министр.

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