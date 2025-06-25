Писториус заявил, что Европа пытается удержать США "на борту" в вопросе войны в Украине

Германия работает над тем, чтобы Штаты не вывели свои войска из Европы, сказал глава Минобороны страны

Борис Писториус (Фото: Filip Singer/EPA)

Союзники прилагают усилия, чтобы Вашингтон не потерял интерес к войне России против Украины. Об этом в эфире ARD сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Independent.

Глава немецкого Минобороны отметил важность США как партнера по вопросу войны России против Украины и заявил, что союзники работают над тем, чтобы Вашингтон не потерял интерес.

"Удерживать американцев <…> на борту, когда речь идет об Украине, – это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем просто региональный конфликт", – сказал Писториус.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они [американцы] не вывели свои войска. Увидим, удастся ли нам это сделать", – продолжил министр.

18 апреля Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен.

Затем Трамп сказал, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он не захотел говорить, готов полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.