Трамп прокоментував зустріч із Зеленським і анонсував нову розмову з Путіним

Дональд Трамп (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі в Гаазі не обговорювали припинення війни. Про це американський президент заявив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net з Гааги.

"Ні, я тільки хотів поцікавитися його [Зеленського] справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже милим", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи обговорювали вони припинення війни.

Читайте також Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи

Президент Штатів додав, що був дуже радий бачити Зеленського.

"Це була чудова зустріч. Я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну", – сказав Трамп, наголосивши, що говоритиме щодо цього із російським диктатором Володимиром Путіним.

Він акцентував, що Зеленський "веде війну і відвойовує свою державу".

"Це дуже складна боротьба, яку він веде. Але він дуже успішний в ній", – резюмував Трамп.