Трамп прокоментував зустріч із Зеленським і анонсував нову розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі в Гаазі не обговорювали припинення війни. Про це американський президент заявив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net з Гааги.
"Ні, я тільки хотів поцікавитися його [Зеленського] справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже милим", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи обговорювали вони припинення війни.
Президент Штатів додав, що був дуже радий бачити Зеленського.
"Це була чудова зустріч. Я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну", – сказав Трамп, наголосивши, що говоритиме щодо цього із російським диктатором Володимиром Путіним.
Він акцентував, що Зеленський "веде війну і відвойовує свою державу".
"Це дуже складна боротьба, яку він веде. Але він дуже успішний в ній", – резюмував Трамп.
- 25 червня лідери України та США провели зустріч на полях саміту НАТО.
- Зеленський назвав розмову із Трампом "тривалою та змістовною".