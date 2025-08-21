Ордер из Гааги может не помешать: саммит Зеленского и Путина готова принять Австрия

Можно будет провести консультации с МУС, чтобы обеспечить участие диктатора в переговорах в Вене, заявляет МИД страны

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Австрия готова стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и РФ – существует возможность, что диктатор Владимир Путин будет способен посетить страну, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом заявило австрийское Министерство иностранных дел в комментарии Укрінформу.

"Как и каждая война, эта также должна завершиться за столом переговоров. При этом для Австрии очевидно: речь не может идти о мире, навязанном Украине. Это должен быть всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве", – заявили в ведомстве.

Читайте также Перепрошить Трампа. Чего Зеленский и Европа достигли в Вашингтоне

В Министерстве отметили, что Австрия, где расположен ряд международных организаций, включая ОБСЕ, "имеет многолетний опыт проведения международных встреч и содействия диалогу" и готова выступить площадкой и посредником в возможных мирных переговорах Киева и Москвы, если "такой будет воля сторон".

В МИД страны напомнили, что Австрия подписала Римский статут МУС, который в 2023-м выдал ордер на арест Путина.

Однако, добавили в ведомстве, можно будет провести консультации с Судом, чтобы обеспечить участие Путина в переговорах в австрийской столице Вене.

"Все государства-участники обязаны выполнять ордера МУС на арест, так же и Австрия. В то же время существует возможность, учитывая соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, вступить в контакт с МУС, чтобы обеспечить возможность участия Путина", – пояснили в Министерстве.

Однако там уклонились от ответа, получала ли Австрия какую-то реакцию от России насчет идеи проведения мирных переговоров в Вене.

Австрия является членом Европейского союза, но не входит в НАТО.