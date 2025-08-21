Зеленский: Встреча с Трампом почти невозможна без перемирия и договоренностей с Путиным
Президент Владимир Зеленский считает, что для трехстороннего саммита с руководителем США Дональдом Трампом необходимо иметь определенные договоренности и прекращение огня по результатам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение руководитель Украины выразил во время общения с журналистами 20 августа.
Зеленского спросили, будет ли Киев все-таки настаивать на прекращении огня до начала переговоров.
"Мы можем заходить в тот формат, который сегодня поддержан Украиной, европейцами, США. Нам важно это объединение. Формат, который прозвучал, имеет, вероятно, некоторую компромиссность. Он именно такой. Мы заходим в двусторонний формат и потом в трехсторонний. Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня трехсторонний почти невозможен. Потому что США надо присутствовать в момент окончания войны или в какой-то момент, который дает сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет", – ответил президент.
По словам Зеленского, он сообщил Трампу, что Украине в любом случае понадобится время перемирия, чтобы наработать весь план завершения войны, если "мы действительно хотим, чтобы этот план был серьезным".
Зеленский добавил, что европейские партнеры "полностью на украинской стороне в этом вопросе".
Также глава государства отметил: "Вопрос территорий – это вопрос человека, который хочет оккупировать наши территории, и человека, который со своей армией и народом защищает свои территории. То есть это вопрос Путина и мой. И я не считаю, что нам нужно говорить об этом на других различных уровнях".
- После переговоров с Путиным на Аляске 15 августа Трамп отказался от требования о перемирии, заявив, что нужно перейти сразу к мирному соглашению. Ранее руководитель Штатов обещал Москве "очень серьезные последствия", если прекращения огня не будет после этого саммита.
- Во время этого же общения с прессой Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должна быть в нейтральной стране Европы.
- По мнению президента, Путин знает, что Украина не согласится на вывод своих войск с Донбасса, но целенаправленно этого требует, потому что не хочет мира.
