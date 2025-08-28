Зеленский: Отказ России от формата лидеров должен получить решительный ответ
Отказ России участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые ответные решения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после проведенной встречи с лидером Польши Каролем Навроцким.
Зеленский также отметил важность единства в позициях партнеров.
"Для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции являются действенными и должны оставаться на столе", – отметил глава государства.
Зеленский также подчеркнул важность постоянной координации с европейскими странами, чтобы единая позиция ЕС была четко услышана в Вашингтоне.
Украинский лидер также выразил соболезнования по поводу катастрофы с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.
- 20 августа президент Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должна быть в нейтральной стране Европы, отметив, что Украина соглашается на проведение саммита в Австрии или Швейцария.
- 22 августа глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявляла, что Путин добился всего, что ему было нужно от встречи с президентом США на Аляске, поэтому сейчас не заинтересован в продолжении переговоров.
- 26 августа канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что Москва затягивает время, привязывая согласование встречи между Путиным и Зеленским к определенным условиям.
