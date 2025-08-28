Зеленский: Отказ России от формата лидеров должен получить решительный ответ

Глава государства подчеркнул, что для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Отказ России участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые ответные решения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после проведенной встречи с лидером Польши Каролем Навроцким.

Зеленский также отметил важность единства в позициях партнеров.

"Для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции являются действенными и должны оставаться на столе", – отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул важность постоянной координации с европейскими странами, чтобы единая позиция ЕС была четко услышана в Вашингтоне.

Украинский лидер также выразил соболезнования по поводу катастрофы с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.