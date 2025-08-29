Ермак и Кислица встретились с Уиткоффом в Нью-Йорке

Встреча в США (Фото: Telegram-канал главы ОП)

В пятницу, 29 августа, глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица встретились в Нью-Йорке со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Об этом глава ОП сообщил в социальных сетях.

"Самое главное – подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность", – написал Ермак.

Он проинформировал Уиткоффа о преступлениях, которые ежедневно совершает Россия против украинских городов и громад. В частности, о массированной ракетно-дроновой атаке на Киев, которая унесла жизни 23 человек, в том числе четырех детей.

Глава ОП констатировал: Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и затягивает боевые действия. В то же время Украина поддерживает настрой президента США Дональда Трампа и всех партнеров как можно быстрее достичь длительного мира.

"Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них тормозит именно российская сторона", – добавил Ермак.

Он подчеркнул: Украина открыта к прямым переговорам на уровне лидеров и готова к обсуждению широкого спектра вопросов.

"Считаем, что нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и, в частности, проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров. Пригласил господина Уиткоффа посетить Украину в ближайшее время", – резюмировал глава ОП.

25 августа сообщалось, что состоится встреча американской и украинской команд по подготовке к возможным переговорам Зеленского с диктатором РФ.

27 августа Зеленский заявил, что в США поедут Ермак и Умеров. В течение недели они провели ряд встреч в Катаре, Саудовской Аравии и Швейцарии.