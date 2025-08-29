Ермак после встречи с Уиткоффом: Никто в США не давит на Украину относительно территорий

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты не давят на Украину относительно возможных уступок территориями в пользу России. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил во время онлайн-общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент LIGA.net.

"Очень важно сразу прекратить все разговоры. Никто с американской стороны не давит на Украину относительно каких-то территорий", — сказал Ермак после встречи со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Во-вторых, по его словам, во время переговоров с Уиткоффом подытожили и еще раз определили, что была очень хорошая встреча в Белом доме – двусторонняя с участием президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, а также с европейскими лидерами.

Также глава ОП напомнил о готовности Зеленского к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Далее мы поговорили о том, как продолжается работа по гарантиям безопасности. Главное то, что сказал президент Трамп в Овальном офисе. Америка готова к прямым гарантиям безопасности для Украины по аналогу 5 статьи НАТО", — добавил Ермак.

То, что это подтверждается членами администрации Трампа – это очень хорошо, констатировал он. Вокруг этого уже идет наработка с европейскими партнерами.

Глава ОП добавил, что работа с советниками по национальной безопасности и обороне продолжается ежедневно. Соответствующие наработки должны объединиться в систему гарантий безопасности, которые бы давали Украине полную уверенность, что агрессия никогда не повторится.

Ермак отметил, что есть договоренность о том, если не будет видно никаких шагов, то Белый дом вернется к законопроекту сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя относительно санкций против России.

"Я доволен. Был конструктивный и очень предметный разговор. Дальше продолжаем работать. И еще раз. Чтобы не было никаких манипуляций. Никакого давления со стороны американцев на нас относительно каких-то там территорий и прочее. Во всяком случае, я лично, не слышал", — резюмировал он.

9 августа 2025 года Трамп сообщил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией "на благо обеих сторон".

Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины.

Сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.