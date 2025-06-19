Росія набрехала, що після найбільшого обміну в Україні майже не лишилось полонених окупантів

Заяви росіян про "десятки тисяч" українських полонених – це брехня, запевняє Юсов

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Інформація росіян про те, що після обміну у форматі "1000 на 1000" в Україні нібито майже не залишилось російських військовополонених, не відповідає дійсності. Про це у коментарі LIGA.net сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Це брехня, якщо коротко. Брехня, яка навмисно розганяється з приводом посіяти паніку, зневіру всередині українського суспільства, ну і, звичайно, наростити якісь ура-патріотичні настрої всередині Росії", – сказав він.

Зокрема, 23 травня, після першого етапу великого обміну, пропагандистський Telegram-канал Mash заявив, що у полоні в Україні залишилось нібито лише близько 1300 військовослужбовців ЗС РФ, а у полоні РФ – "майже 10 000" українських воїнів.

"Росія повертає додому майже всіх своїх військовослужбовців, які потрапили в полон за три роки СВО. Україна – менше ніж 10%", – писали тоді пропагандисти.

Юсов наголосив, що "десятків тисяч" українських полонених у Росії немає, а тисячі російських полонених в Україні – є.

"І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена попри різноманітні маніпуляції. Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні", – наголосив представник ГУР.