Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео

Більшість із тих, хто повернувся, перебувала у полоні з 2022 року, заявив Володимир Зеленський

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У четвер, 19 червня, Україна та Росія провели новий обмін полоненими у межах Стамбульських домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

Вдалося обміняти захисників України, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що з полону звільнено групу важкохворих захисників. Обмін відбувся в межах Стамбульських домовленостей.

Кожен звільнений військовий має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

В Коордштабі зазначили, що значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені цього дня захисники – представники рядового та сержантського складу.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Про обмін військовополоненими й тілами загиблих Україна та РФ домовились під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Процес розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.

10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни.

12 червня відбувся черговий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.

14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими.