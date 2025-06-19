Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
У четвер, 19 червня, Україна та Росія провели новий обмін полоненими у межах Стамбульських домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.
Вдалося обміняти захисників України, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що з полону звільнено групу важкохворих захисників. Обмін відбувся в межах Стамбульських домовленостей.
Кожен звільнений військовий має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.
В Коордштабі зазначили, що значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені цього дня захисники – представники рядового та сержантського складу.
- Про обмін військовополоненими й тілами загиблих Україна та РФ домовились під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Процес розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.
- 10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни.
- 12 червня відбувся черговий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.
- 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими.