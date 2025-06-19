Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У четвер, 19 червня, Україна та Росія провели новий обмін полоненими у межах Стамбульських домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

Вдалося обміняти захисників України, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що з полону звільнено групу важкохворих захисників. Обмін відбувся в межах Стамбульських домовленостей.

Кожен звільнений військовий має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

В Коордштабі зазначили, що значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені цього дня захисники – представники рядового та сержантського складу.

Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Коордштаб
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Коордштаб
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Коордштаб
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Коордштаб
Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників – фото, відео
Фото: Коордштаб
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