В ГУР заявили, что Россия затягивает обмены пленными и объяснили, как именно

В настоящее время идет работа над реализацией дальнейших договоренностей, достигнутых в Стамбуле

Обмен пленными (Фото: СБУ)

Россия каждый раз затягивает процессы обменов пленными с Украиной и препятствует этому. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, фактически каждый этап обмена сопровождается информационными атаками, дезинформацией, активизацией работы российских спецслужб и попыток влияния на семьи украинских военнопленных.

"Сегодняшний этап не исключение. В информационной сфере российской пропаганды можно это легко промониторить. Но главное, что, несмотря на это, мы сегодня имеем положительный результат", – сказал Юсов.

Он добавил, что уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей, достигнутых в Стамбуле.