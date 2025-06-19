В ГУР заявили, что Россия затягивает обмены пленными и объяснили, как именно
Россия каждый раз затягивает процессы обменов пленными с Украиной и препятствует этому. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
По его словам, фактически каждый этап обмена сопровождается информационными атаками, дезинформацией, активизацией работы российских спецслужб и попыток влияния на семьи украинских военнопленных.
"Сегодняшний этап не исключение. В информационной сфере российской пропаганды можно это легко промониторить. Но главное, что, несмотря на это, мы сегодня имеем положительный результат", – сказал Юсов.
Он добавил, что уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
- Об обмене военнопленными и телами погибших Украина и РФ договорились в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. Процесс начался 9 июня. Тогда домой удалось вернуть первую группу раненых, тяжелобольных и тех, кто младше 25 лет.
- 10 июня состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого вернулись раненые воины.
- 12 июня состоялся очередной этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и заболеваниями.
- 14 июня провели уже четвертый за неделю обмен военнопленными.
- 19 июня Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников.