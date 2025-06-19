В ГУР заявили, що Росія затягує обміни полоненими й пояснили, як саме

Обмін полоненими (Фото: СБУ)

Росія кожен раз затягує процеси обмінів полоненими з Україною та чинить перепони. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, фактично кожний етап обміну супроводжується інформаційними атаками, дезінформацією, активізацією роботи російських спецслужб та спроб впливу на родини українських військовополонених.

"Сьогоднішній етап не виняток. В інформаційній сфері російської пропаганди можна це легко промоніторити. Але головне, що, попри це, ми сьогодні маємо позитивний результат", – сказав Юсов.

Він додав, що вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей, досягнутих у Стамбулі.