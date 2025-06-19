В ГУР заявили, що Росія затягує обміни полоненими й пояснили, як саме
Росія кожен раз затягує процеси обмінів полоненими з Україною та чинить перепони. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
За його словами, фактично кожний етап обміну супроводжується інформаційними атаками, дезінформацією, активізацією роботи російських спецслужб та спроб впливу на родини українських військовополонених.
"Сьогоднішній етап не виняток. В інформаційній сфері російської пропаганди можна це легко промоніторити. Але головне, що, попри це, ми сьогодні маємо позитивний результат", – сказав Юсов.
Він додав, що вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей, досягнутих у Стамбулі.
- Про обмін військовополоненими й тілами загиблих Україна та РФ домовилися під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Процес розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.
- 10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни.
- 12 червня відбувся черговий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.
- 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими.
- 19 червня Україна повернула з полону чергову групу тяжкохворих захисників.