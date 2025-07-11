Зеленський про зброю зі США: За всіма доповідями – постачання відновлено
Доповіді свідчать, що постачання американської зброї до України відновлено. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, 11 липня він заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та операцій Сил оборони. Крім цього, він заявив про роботу з партнерами над новим постачанням, над збільшенням виробництва зброї в Україні та над більшим забезпеченням української армії.
Зеленський наголосив, що вже є "хороші" домовленості. Також Україна очікує нових домовленостей, для цього посадовці працюватимуть наступними тижнями.
"Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено", – сказав президент.
Він зазначив, що наступного тижня продовжиться робота з американською стороною, зокрема зі спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом.
"Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати", – сказав президент.
- 8 липня, після тимчасового призупинення допомоги, Пентагон оголосив, що Штати відправлять Україні додаткове озброєння, що згодом підтвердив і Трамп.
- 9 липня президент США заявив, що не з'ясовував, хто саме ухвалив рішення про призупинення постачання зброї Україні.
- 10 липня Зеленський заявив, що Україна і США працюють над тим, щоб американська зброя надходила вчасно.