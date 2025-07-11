Зеленський про зброю зі США: За всіма доповідями – постачання відновлено

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Доповіді свідчать, що постачання американської зброї до України відновлено. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, 11 липня він заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та операцій Сил оборони. Крім цього, він заявив про роботу з партнерами над новим постачанням, над збільшенням виробництва зброї в Україні та над більшим забезпеченням української армії.

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Зеленський наголосив, що вже є "хороші" домовленості. Також Україна очікує нових домовленостей, для цього посадовці працюватимуть наступними тижнями.

"Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено", – сказав президент.

Він зазначив, що наступного тижня продовжиться робота з американською стороною, зокрема зі спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом.

"Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати", – сказав президент.