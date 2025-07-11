Буданов: Допомога США у найближчому майбутньому буде продовжуватися
Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, військова допомога США для України буде продовжуватися найближчим часом. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg,

За словами Буданова, американська підтримка України продовжиться "у найближчому майбутньому".

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Також глава ГУР заявив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

Водночас керівник розвідки назвав послідовною позицію президента США Дональда Трампа.

"Не варто судити про нього [Трампа] за характеристиками у медіа. Як глава спецслужби я знаю більше", – пояснив він.

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