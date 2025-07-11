Буданов: Допомога США у найближчому майбутньому буде продовжуватися
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, військова допомога США для України буде продовжуватися найближчим часом. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg,
За словами Буданова, американська підтримка України продовжиться "у найближчому майбутньому".
Також глава ГУР заявив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.
Водночас керівник розвідки назвав послідовною позицію президента США Дональда Трампа.
"Не варто судити про нього [Трампа] за характеристиками у медіа. Як глава спецслужби я знаю більше", – пояснив він.
- 10 липня Зеленський підтвердив розморожування військової допомоги США й зазначив, що країни працюють над тим, аби така підтримка надходила вчасно.
- Також керівник України повідомив, що країна планує купити у партнерів в Європі й у США нові пакети озброєння – і списки вже передані. Серед іншого йдеться про додаткові системи Patriot і ракети до них, необхідні для збиття російської балістики.
- У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що припинення вогню у російсько-українській війні реально досягнути якнайшвидше і задовго до кінця 2025 року.