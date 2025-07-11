Буданов: Допомога США у найближчому майбутньому буде продовжуватися

Глава розвідки назвав позицію Трампа послідовною і закликав не судити про нього за оцінками у медіа

Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, військова допомога США для України буде продовжуватися найближчим часом. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg,

За словами Буданова, американська підтримка України продовжиться "у найближчому майбутньому".

Також глава ГУР заявив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

Водночас керівник розвідки назвав послідовною позицію президента США Дональда Трампа.

"Не варто судити про нього [Трампа] за характеристиками у медіа. Як глава спецслужби я знаю більше", – пояснив він.