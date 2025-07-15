Данія та Нідерланди висловили готовність купити зброю для України за планом Трампа
Данія та Нідерланди можуть приєднатися до плану президента США щодо закупівлі зброї для України. Про це заявили міністри закордонних справ двох країн, передає Kristeligt Dagblad.
Глава данського МЗС Ларс Льокке Расмуссен перед зустріччю з представниками Євросоюзу в Брюсселі заявив, що його країна "цілком готова" до допомоги Україні, проте "потрібно опрацювати деталі".
"Ця пропозиція відповідає тому, що ми називаємо данською моделлю, де ми закуповуємо зброю в українського оборонпрому. Це інший варіант того самого. Тому ми готові брати участь", – сказав він.
Міністр пояснив, що Данія не має системи Patriot, тому її внесок буде грошовим: або у вигляді переказу коштів Україні, або у вигляді прямої виплати США.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп також готовий "з позитивним настроєм" розглянути можливість участі у цій схемі.
"Ми подивимося, що можна зробити у зв'язку із заявами Трампа, і виходитимемо з цього", – сказав він.
- 14 липня стало відомо, що Україна може одержати до 17 батарей Patriot. Президент США Дональд Трамп заявив, що вони вже готуються до відправлення.
- Президент Володимир Зеленський поговорив з Трампом та Рютте, після чого також заявив, що Україна отримає Patriot та іншу зброю для захисту.
- За даними The Washington Post, Трамп думав дати Україні ракети Tomahawk, але поки що вирішив обмежитися ATACMS. Він відклав цю зброю нібито на випадок, якщо будуть потрібні додаткові важелі тиску на Путіна.
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