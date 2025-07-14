Зеленський говорив з Трампом і Рютте: Україна отримає Patriot та іншу зброю для захисту
Завдяки новій угоді між Сполученими Штатами та НАТО Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, а також "іншу зброю" для захисту життя своїх людей і відбиття російських штурмів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмов з главою США Дональдом Трампом і генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.
"Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру", – написав Зеленський.
Він зазначив, що це була "дуже хороша розмова" й подякував Трампу за готовність підтримувати Україну й "працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир".
Керівник Штатів поінформував Зеленського про свою зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", – зауважив глава України.
Зеленський додав, що вони з Трампом домовились частіше зідзвонюватись і координувати свої кроки й надалі.
Згодом керівник України повідомив про розмову з генсеком НАТО: Рютте повідомив Зеленському про зустріч з Трампом та розповів деталі співпраці між Європою та Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України.
"Ми цінуємо готовність надати додаткові "Петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", – повідомив Зеленський.
Він наголосив, що важливо збільшувати тиск на Росію заради миру й зберігати життя людей.
- Під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп повідомив, що Альянс та Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.
- Президент США зауважив, що завдяки цій домовленості Україна може отримати до 17 систем ППО Patriot, деякі з яких прибудуть до країни впродовж кількох днів. За даними співбесідника Axios, у першу хвилю Штати продадуть союзникам по НАТО зброю на приблизно $10 млрд.
- Також Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому випадку пригрозив вторинними митами для країн, що купляють у країни-агресорки.
Коментарі (0)