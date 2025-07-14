Зеленський говорив з Трампом і Рютте: Україна отримає Patriot та іншу зброю для захисту

Глава України та керівник Штатів домовились частіше зідзвонюватись та узгоджувати свої кроки

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Завдяки новій угоді між Сполученими Штатами та НАТО Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, а також "іншу зброю" для захисту життя своїх людей і відбиття російських штурмів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмов з главою США Дональдом Трампом і генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

"Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру", – написав Зеленський.

Він зазначив, що це була "дуже хороша розмова" й подякував Трампу за готовність підтримувати Україну й "працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир".

Керівник Штатів поінформував Зеленського про свою зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", – зауважив глава України.

Зеленський додав, що вони з Трампом домовились частіше зідзвонюватись і координувати свої кроки й надалі.

Згодом керівник України повідомив про розмову з генсеком НАТО: Рютте повідомив Зеленському про зустріч з Трампом та розповів деталі співпраці між Європою та Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України.

"Ми цінуємо готовність надати додаткові "Петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що важливо збільшувати тиск на Росію заради миру й зберігати життя людей.