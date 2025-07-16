Трамп заявил, что оружие для Украины США уже начали поставлять союзникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляются союзникам. Об этом он сказал, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, передает Reuters.
Его спросили о том, когда ракеты Patriot и другие образцы вооружения, которые профинансируют европейские союзники, начнут поставлять. На что он ответил, что поставки уже идут.
"Они приходят из Германии, а затем их заменяет Германия. И во всех случаях США получают полный возврат средств", – сказал Трамп.
Он отметил, что для США не будет никаких финансовых потерь, так как оплату военной помощи берут на себя страны Евросоюза и члены НАТО.
"НАТО будет платить нам за все. В некоторых случаях страны Евросоюза будут платить нам напрямую. Мы всегда получаем свои деньги обратно в полном объеме", – подчеркнул президент США.
Он также отметил, что пока что не разговаривал с диктатором РФ Владимиром Путиным с момента объявления о возможных санкциях 14 июля.
- 14 июля Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины на средства Европы. Американский президент уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут производить его.
- Он сказал, что Украина может получить до 17 систем Patriot в рамках соглашения о поставке оружия в Украину через НАТО.
- 15 июля NYT заявляло, что почти все оружие, которое Европа купит у США для Украины, уже доступно для отправки. В том числе системы Patriot, ракеты и другое.
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