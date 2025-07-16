Трамп заявил, что оружие для Украины США уже начали поставлять союзникам

Дональд Трамп (Фото: EPA/AL DRAGO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты Patriot, предназначенные для Украины, уже отправляются союзникам. Об этом он сказал, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, передает Reuters.

Его спросили о том, когда ракеты Patriot и другие образцы вооружения, которые профинансируют европейские союзники, начнут поставлять. На что он ответил, что поставки уже идут.

"Они приходят из Германии, а затем их заменяет Германия. И во всех случаях США получают полный возврат средств", – сказал Трамп.

Он отметил, что для США не будет никаких финансовых потерь, так как оплату военной помощи берут на себя страны Евросоюза и члены НАТО.

"НАТО будет платить нам за все. В некоторых случаях страны Евросоюза будут платить нам напрямую. Мы всегда получаем свои деньги обратно в полном объеме", – подчеркнул президент США.

Он также отметил, что пока что не разговаривал с диктатором РФ Владимиром Путиным с момента объявления о возможных санкциях 14 июля.