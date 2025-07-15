ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в России – источник

Хакеры получили полную техническую документацию по производству беспилотников и передали специалистам Сил обороны, рассказал собеседник LIGA.net

Иллюстративное фото: ГУР

Киберкорпус Главного управления разведки при поддержке волонтеров парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей беспилотников на территории России, сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.

По его данным, киберспециалисты ГУР при поддержке организации "Украинский киберальянс" и группы BO Team атаковали сетевую и серверную инфраструктуру компании "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для армии РФ.

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Собеседник отметил, что благодаря кибератаке удалось получить доступ к 47 терабайтам технической информации об изготовлении беспилотников оккупантов, а все данные на серверах компании были уничтожены, включая 10 Тб резервных копий материалов.

"В результате кибератаки на предприятии не работает интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании "Гаскар". Кроме этого, на заводе по производству беспилотников заблокированы все двери, сотрудники вынуждены пользоваться пожарными выходами", – рассказал собеседник LIGA.net.

Он добавил, что среди похищенных данных есть конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное – полная техническая документация по производству дронов, которую передали соответствующим специалистам Сил обороны.

В качестве доказательств собеседник привел скриншоты с, как утверждается, внутренней перепиской сотрудников компании, а также анкеты шестерых россиян:

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net

Скриншот: собеседник LIGA.net