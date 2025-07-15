ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в России – источник
Киберкорпус Главного управления разведки при поддержке волонтеров парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей беспилотников на территории России, сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.
По его данным, киберспециалисты ГУР при поддержке организации "Украинский киберальянс" и группы BO Team атаковали сетевую и серверную инфраструктуру компании "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для армии РФ.
Собеседник отметил, что благодаря кибератаке удалось получить доступ к 47 терабайтам технической информации об изготовлении беспилотников оккупантов, а все данные на серверах компании были уничтожены, включая 10 Тб резервных копий материалов.
"В результате кибератаки на предприятии не работает интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании "Гаскар". Кроме этого, на заводе по производству беспилотников заблокированы все двери, сотрудники вынуждены пользоваться пожарными выходами", – рассказал собеседник LIGA.net.
Он добавил, что среди похищенных данных есть конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное – полная техническая документация по производству дронов, которую передали соответствующим специалистам Сил обороны.
В качестве доказательств собеседник привел скриншоты с, как утверждается, внутренней перепиской сотрудников компании, а также анкеты шестерых россиян:
- 4 июня собеседник LIGA.net сообщил, что разведчики совершили кибератаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев" и получили доступ к критически важным данным производителя стратегической авиации.
- 12 июня собеседник из разведки рассказал, что ведомство осуществило кибератаку на крупнейший интернет-провайдер Сибири.
- 13 июня собеседник сообщил, что хакеры разведки ударили по сервисам таможни, налоговой службы России и железной дороги.
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