Хакеры ГУР атаковали сайты таможни, железной дороги и налоговой России – источник

В разведке отметили, что эти структуры поддерживают войну против Украины, поэтому являются законными целями

Российская железная дорога (Иллюстративное фото: t.me/telerzd)

Хакеры Главного управления разведки ударили по сервисам таможни, налоговой службы России и железной дороги. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.

Киберспециалисты с 10 до 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за чего на время был парализован внутренний документооборот.

Отмечается, что в Федеральной таможенной службе РФ подтвердили DDoS-атаку, но назвали это как "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности усложнен".

Фото: источник ГУР

Аналогичной атаке подверглись причастные к таможне и налоговой сервисы, в частности ведущий разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса "Контур", национальная система цифровой маркировки "Честный знак" и сервер электронной подписи "ГосКлюч".

Также под повторной атакой были сайт и мобильный сервис РЖД. 12 апреля в течение дня россияне не могли приобрести билеты. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей.

РЖД также подтвердила технические проблемы с сайтом и мобильным приложением из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовала россиянам покупать билеты в кассах на железнодорожных станциях и вокзалах.

Фото: источник ГУР

"Хакеры ГУР напоминают, что РЖД, налоговая и таможенная служба РФ максимально поддерживают и способствуют российской агрессии против Украины, поэтому являются законными целями для кибератак", – отметил собеседник в разведке.

Фото: источник ГУР

Фото: источник ГУР