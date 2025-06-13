Хакеры ГУР атаковали сайты таможни, железной дороги и налоговой России – источник
Хакеры Главного управления разведки ударили по сервисам таможни, налоговой службы России и железной дороги. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.
Киберспециалисты с 10 до 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за чего на время был парализован внутренний документооборот.
Отмечается, что в Федеральной таможенной службе РФ подтвердили DDoS-атаку, но назвали это как "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности усложнен".
Аналогичной атаке подверглись причастные к таможне и налоговой сервисы, в частности ведущий разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса "Контур", национальная система цифровой маркировки "Честный знак" и сервер электронной подписи "ГосКлюч".
Также под повторной атакой были сайт и мобильный сервис РЖД. 12 апреля в течение дня россияне не могли приобрести билеты. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей.
РЖД также подтвердила технические проблемы с сайтом и мобильным приложением из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовала россиянам покупать билеты в кассах на железнодорожных станциях и вокзалах.
"Хакеры ГУР напоминают, что РЖД, налоговая и таможенная служба РФ максимально поддерживают и способствуют российской агрессии против Украины, поэтому являются законными целями для кибератак", – отметил собеседник в разведке.
- 4 июня собеседник LIGA.net сообщил, что разведчики осуществили кибератаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев" и получили доступ к критически важным данным производителя стратегической авиации.
- 12 июня ГУР осуществило кибератаку на крупнейший интернет-провайдер в Сибири.