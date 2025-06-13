Хакери ГУР атакували сайти митниці, залізниці та податкової Росії – джерело

У розвідці зазначили, що ці структури підтримують війну проти України, а тому є законними цілями

Російська залізниця (Ілюстративне фото: t.me/telerzd)

Хакери Головного управління розвідки ударили по сервісах митниці, податкової служби Росії та залізниці. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

Кіберфахівці з 10 до 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг.

Зазначається, що у Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це як "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".

Фото: джерело ГУР

Аналогічної атаки зазнали дотичні до митниці та податкової сервіси, зокрема провідний розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу "Контур", національна система цифрового маркування "Честный знак" та сервер електронного підпису "ГосКлюч".

Також повторної атаки зазнали сайт та мобільний сервіс РЖД. 12 квітня протягом дня росіяни не могли придбати квитки. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей.

РЖД також підтвердила технічні проблеми із сайтом та мобільним застосунком через потужну DDoS-атаку та порекомендувала росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях та вокзалах.

Фото: джерело ГУР

"Хакери ГУР нагадують, що РЖД, податкова та митна служба РФ максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак", – зазначив співрозмовник у розвідці.

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР